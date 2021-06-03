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AK Parti'li Çelik: ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz

03.06.2021 21:07
AK Parti'li Çelik: ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD ile köklü ve derin bir müttefiklik ilişkimiz var. ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD ile köklü ve derin bir müttefiklik ilişkimiz var. ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Eğer pozitif ajanda temelinde değerlendirirsek odak noktamız o olursa negatif unsurları çözmek daha kolay olur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı.

'TSK KÜLTÜREL YAPILAR KONUSUNDA EN HASSAS ORDULARIN BAŞINDA GELİR'Terörle mücadelenin en hassas biçimde devam ettiğini belirten Çelik, "Bütün gücümüzü kullanarak devam ediyor. Bu çerçevede hem Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Pençe- Şimşek, Pençe- Yıldırım harekatları hem İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren operasyonları bütün kuvvetiyle devam ediyor. Terör giderek daha karmaşık bir hal almaya başladı çevremizde ve Ortadoğu'da artık terör örgütleri arasındaki her zaman bildiğimiz ideolojik farklılıkların önemsiz olduğu farklı güçler tarafından kullanabilecekleri ve belli bir siyasi hedef için vekalet savaşlarında terör örgütlerinin kullanılması gibi bir tablonun çok daha netleştiği görüyoruz. DEAŞ'la PKK arasındaki alışverişlerin daha da yoğunlaştığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Birbirlerinden kullandıkları yöntemleri birbirlerine öğretmekten, kopyalamaktan tutun başka alanlara kadar" dedi.Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları çerçevesinde 8 bin 500'den fazla hedefin imha edildiğini kaydeden Çelik, "Tabii burada terör örgütü mevki kaybettikçe işte 'sivilleri hedef alınıyor' ya da 'tarihi ve kültürel yapılar hedef alınıyor' propagandasına sarılıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri insani hedefler, kültürel yapılar konusunda, siviller konusunda dünyada en yüksek hassasiyete sahip orduların başında gelir" diye konuştu.TİYATROCU VE MÜZİSYENLERE DESTEKAK Parti Sözcüsü Çelik, pandemi nedeniyle çeşitli sektörlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla desteklendiğini belirterek, "Son günlerde müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu, onların ilettikleri mesajların sosyal medyadan ve başka mekanizmalardan değerlendirdiğimizi de bilmenizi isterim. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarımıza, tiyatroculara verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' sloganı etrafındaki proje kapsamında destekler bütün arkadaşlarımıza ulaştırılacak. Müzik sendikası, müzik birlikleri ve müzik derneklerinden oluşan 9 STK'nın bildirdiği isimlere bu destek verilecek. Bakanlığımızın hiçbir müdahalesi olmaksızın bildirilmiş 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Toplam son desteklerle birlikte 250 milyon liraya ulaşan bir destek verilmiş olacaktır. Burada esas bu pandeminin yoğun zararlarını telafi etmektir. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı seslerini duyduğumuzu bunun bizim gündemimizde olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Tabii salgın dönemin başından itibaren tiyatroya şimdiye kadar 37 milyon lira tutarında destek sağlandı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri içinde 25 milyon tutarında bir turne desteği söz konusu olacak" ifadesini kullandı.'RADİKAL BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR'Parti olarak Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununu yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Son derece tedirgin edici ve asla hiçbir şekilde tahammül edemeyeceğiniz bir kirliliğe işaret ediyor. Tabii şimdiye kadar yapılan ilk tespitler, iklim değişikliği denizin durgun bir deniz olması ve tabii ki yoğun bir kirliliğin söz konusu olmasının buna yol açtığını söylüyor. Artık ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu deniz yüzeyinden temizlenmesiyle hiçbir şekilde ortadan kalkmıyor" dedi.'ERKEN SEÇİM HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'Muhalefetin erken seçim çağrılarını da değerlendiren Çelik, "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1,5'larda gezinene kadar herkes 'erken seçim' diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır" diye konuştu. 'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİ  POZİTİF AJANDA TEMELİNDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'Çelik, Türkiye'nin ABD ile köklü ve derin bir müttefiklik ilişkisinin bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Aslında iş birliği yapacağımız alanlar ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın, terörist başının ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir. ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir. Biden, Cumhurbaşkanımız rahatsız olduğu dönemde evinde ziyaret etti. Yakın ilişkileri var. ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Eğer pozitif ajanda temelinde değerlendirirsek odak noktamız o olursa negatif unsurları çözmek daha kolay olur."


Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, AK Parti, Müzik, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: ABD ile ilişkilerimizi pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz - Son Dakika


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