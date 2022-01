AK Parti'li Çelik: İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki kar yağışının geçmiş dönemlerde de yaşandığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış. 15 Temmuz'da genel başkanları, kriz döneminde belediye başkanları yok olur. Ondan sonrada sürekli başkalarını suçlarlar. İstanbul ve İstanbullu bunu hak etmiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin, "İBB'nin hiçbir hazırlığının olmadığı, herhangi bir şekilde koordinasyon içerisinde davranmadığı ve büyük bir yönetim zaafının ortaya çıktığı görüldü. Ancak halen bunun sebepleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak yerine suçlayıcı, bütün bu yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı, İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun şekilde yaşandı. 17 Ocak günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü karşılaşılacak bu tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış" dedi.

'CHP YÖNETİMİNİN BELEDİYE BAŞKANLARININ NEREDE OLDUĞUNDAN HABERİ YOK'Çelik, İstanbul'da binlerce vatandaşın yolda kaldığını, herkesin perişan olduğu bir tablonun belediye yönetiminin sorumluluk alanı içinde olduğunu belirterek, "İstanbul'da yüz binlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü. Kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılamadığı için kendisinin kriz haline geldiği görüldü. Kar küreme araçlarından bir tanesi belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor, oradaki yolu açmak için seferber ediliyor. İlk andan itibaren bu yönetim zaafını kimin üzerine nasıl yıkarız gibisinden bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Belediye yetkilisinin yurt dışında olduğu görülüyor. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara 'trol' denilerek bir kampanya yürütülüyor. CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymaktı. CHP yönetiminin belediye başkanlarının nerede olduğundan, belediyenin hangi tedbirleri aldığından haberi yok. 2017'de daha yoğun kar yağışı ile karşılaşıldı. O zamanki tedbirler ile şimdikine bakıyorsunuz, sanırsınız belediyenin kurumsal hafızası ortadan kaldırılmış. 2017 yılında 1,2 metrelik kar yağdı. Bu sefer yağan kar 80-85 santim, 2017'de 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanılmış. Bugün açıklanan rakamlara göre 55 bin ton tuz ve 31 bin ton solüsyon dökülerek kriz karşısında açık bir zafiyet ortaya konmuş" diye konuştu.'YAPILACAK OLAN DÜZGÜN BİR BİLGİLENDİRMEDİR'Ömer Çelik, bu tür kriz anlarında kilit noktalara mobil araçlar ile büfelerin yerleştirildiğini, çekicilerin konulduğunu belirterek, "Krize müdahale etmesi gereken araçların en büyük kriz sebebi olduğu tablo ortaya çıktı. Yüzbinlerce İstanbullu sokaklarda perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi tarafından zaaf oluşturur. Siyasi tartışmanın sebebi olur. Yapılacak olan doğru düzgün bir bilgilendirmedir. Saatlerce açıklama yapmıyor, sonra bu görüntüler ortaya çıkıyor. Sonra bir seferberlik halinde bu görüntüler 'eskiydi' diyorlar. Tepki gösterenleri ağır bir şekilde suçluyorlar. Bu kişilerin söylediği doğru çıktı. CHP cephesinde seferberlik halinde tweetlerin silinmesi oldu. Özür dileyenler oldu, aynı pişkinliği sürdürenler oldu" ifadesini kullandı.'BEN TEPKİLERİ ÖNEMSEMİYORUM' DEMEK SORUMSUZLUKTUR'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın olayın ilk anından itibaren İçişleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanını İstanbul'a gönderdiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "Yine başka bir yalan söyleniyor; belediyenin sorumluluk sahasındaki alanlar kilitlenmişken, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve diğer unsurların kendi faaliyet alanındaki arterlerin açılmadığına dair şeyler söyleniyor. Tabii ki bu afette tıkanmalar oldu. Önemli olan açık şekilde bilgilendirilmesidir. İstanbul çevresinde bakanlığımıza bağlı 867 kilometrelik yol ağı vardı, 23 kilometresi kapanmıştı ve yaklaşık 18 saat içinde açıldı. Afetlerde belediyelerin de elinden gelen tüm imkanları kullansa da günlerce açamadığı yerler olur, bu afetin boyutuna göre değişebilir. İBB'nin müdahale planı yok, çıkarsınız 'şu zaaflar yaşandı' dersiniz, onun yerine suçlama kampanyasına dönüştürüyorlar. Hepimizin İstanbul'daki sicil amiri vatandaşımızdır. Sokaktaki vatandaşın söylediği esastır. Yönetim zaafı ortaya çıkınca 'ben tepkileri önemsemiyorum' demek de sorumsuzluktur. İnsanların evlerine doğru kayan kar temizleme araçları bu zararı ortaya çıkarıyor. Her krizde yok olan bir tablo ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da genel başkanları, kriz döneminde belediye başkanları yok olur. Ondan sonrada sürekli başkalarını suçlarlar. İstanbul ve İstanbullu bunu hak etmiyor. İnşallah daha büyük bir sıkıntının ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz ve inşallah bu tedbirleri sürdürürüz." 'HERKES İŞİNİ YAPSIN'Çelik, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, gelen bir soru üzerine, "İBB, Türkiye 'nin en kıymetli kurumlarından biridir, büyük bir kurumsal hafızaya sahiptir. Bir sürü insan işten atıldı, yönetim düzeyinde de ehil kadrolar gitti. Şu andaki kadroların krize müdahalede deneyimsiz olduğunu gördük. Bir kriz zaafı ortaya çıkınca İBB Başkanı şöyle bir üslup kullanıyor; 'biz seçimleri kazandık, hala onun siyasi rövanşı alınmaya çalışılıyor' diyor. Yönetim zaafının siyasi rövanşla ilgisi yok. Selde müdahale etmedin yönetim zaafı var, 'siyasi rövanş' derler. Seçimlerin üzerinden bu kadar zaman geçti, herkes işini yapsın. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren geliştirilen kapasite ortadan kalkmış gözüküyor. Bunu vatandaşa zarar veren tarafı olmasa dersiniz ki 'ne halleri varsa görsünler' ama öyle olmuyor. Burası kamu kurumu, siyasi tartışmaların merkezinde olması doğaldır." ifadelerini kullandı. 'KRİZ ZAMANINDA BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPILMAZ'Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, "AK Parti merkezine neredeyse her gün 10 büyükelçi gelir ziyaret eder. Toplantıyı iptal ettiğinizde bunu anlayabilecek insanlardır onlar. Önce işinizi yaparsınız. Son derece rutin şeyleri böyle olağanüstü şeyler gibi sunup, bir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz, karşı tarafa bildirdiğinizde makul karşılanabilecek bir durumdur" dedi.FAZIL SAY'IN PAYLAŞIMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Çelik, besteci ve piyanist Fazıl Say 'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili gelen soru üzerine, şöyle konuştu: "Kendi sanatçı arkadaşları sosyal medyadan yayın yaptılar. Sıkıntı varken de ironi yapmaya çalışsa bile yetenekli ve nitelikli bir ironi olmamış. Dalga geçmek doğru bir şey değil. Böyle dediğinizde hemen bize 'siz bu sanatçıyı hedef aldınız' deniliyor ama vatandaşlar hedef alınıyor. Devlet Bahçeli ile ilgili ifade çirkin bir ifade. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine niçin böyle niteliksiz ironi ile yaklaşır. Bu kadar vatandaşımızın sıkıntı çektiği ortamda bu şekildeki yaklaşım doğru olmamıştır. Şahıslara yönelik çirkin yaklaşımlar söz konusu oluyor. İnsani duyarlılıkla da bağdaşmayan bir yaklaşım oluyor."

Görüntü dökümü:

Çelik'in açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, -