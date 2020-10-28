AK Parti'li Çiğdem Karaaslan: "Cumhuriyet, millet iradesinin üzerinde güç tanımamaktır" - Son Dakika

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan: "Cumhuriyet, millet iradesinin üzerinde güç tanımamaktır"

28.10.2020 17:53
AK Parti'li Çiğdem Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, milletin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, cumhurun iradesinin tecessüm etmiş hali olan Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünü milletçe gurur, heyecan ve geleceğe dair büyük umutlarla kutladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının da göstergesi olan Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin fedakarlığı ve büyük kahramanlıklarla kurulduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tarihe altın harflerle yazılan pek çok zaferin sahibi olan milletimiz, tükenmez mücadele azmi ve sarsılmaz inancıyla geçmişten bugüne nice badireyi aşmış, önüne yeni ve güçlü hedefler koymuştur. Cumhuriyeti yükseltmek, değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmak, ülkemizin aydınlık yarınlarını hep birlikte el ele kurmaktır. Vatan toprağının her karışına hizmet götürmek, 'yapılamaz' denilenleri yapmaya gönülden inanmaktır. Bugün ülkemiz, güçlü demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kalkınma hamleleriyle önü kesilemez bir hıza ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da yegane umut kaynağıdır."

Karaaslan, Türkiye'nin önüne çıkarılan tüm engelleri aşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün de önümüze çıkarılan tüm engelleri, milletimizi Cumhuriyetimizin kuruluşuna götüren o yüksek ruh ve vatanseverlikle aşarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma kararlılığıyla 2023 için belirlediğimiz hedeflerin her birine de ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyet, çok çalışmak, yükselmek, milli birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak aydınlık bir gelecek inşa etmek demektir. Cumhuriyet, millet iradesinin üzerinde güç tanımamaktır. Antidemokratik imalarda bulunanlara, darbeye tevessül ve teşebbüs edenlere ülke ve millet olarak gereken cevabı hep birlikte verdik. Türkiye olarak, milli güvenliğimizi, milletimizin hak ve hukukunu ihlal eden hiçbir girişime müsaade etmiyor, tarih boyunca sergilediğimiz onurlu duruşumuzu sürdürüyoruz. Coşkusunu milletimizin her bir ferdinin yüreğinde taşıdığı Cumhuriyet Bayramı ruhu, gelecek yürüyüşümüze güç katan ve istikamet çizen en önemli vesilelerdendir."

Vatan topraklarının, her bir metrekaresini mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitler sayesinde kazanıldığına dikkati çeken Karaaslan, "Şehitlerimizi rahmetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çiğdem Karaaslan: 'Cumhuriyet, millet iradesinin üzerinde güç tanımamaktır' - Son Dakika


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