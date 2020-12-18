AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi

18.12.2020 12:02
AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edilmesine tepki gösterdi. Dağ, "Bu insanların İslam karşıtlığı, soykırım düşüncelerini meşrulaştırmaya hiçbirimizin hakkı yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne, Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Dağ, festival kapsamında 24 Aralık'ta yapılacak söyleşiye kabul etmediğimiz karikatürleri olan karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın davet edildiğini hatırlatarak, "Kichka, İsrailli bir karikatürist, sözde Ermeni soykırımını meşrulaştırıcı hem açıklamaları hem karikatürleri var. Diğer taraftan Plantu'nun ise aynı ülkede yıllardır yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi Türk Devleti'nin boğazladığını gösteren karikatürleri var. Yine İslam'ı simgeleyen görüntülerle beraber vücuduna bomba koymuş yani İslam'ı terörle eşdeğer noktada gösteren karikatürleri var" dedi.

'VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ'Dağ, söz konusu karikatüristlerin hem Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı hem İslam düşmanlığı yaptığını vurgulayarak, "Aynı zamanda da karikatürlerin büyük bir kısmında bugün Türkiye'de oy verirsiniz vermezsiniz; ama cumhurbaşkanımızı her seferinde bir bomba ile karikatür noktasında ortaya koymak da açıkçası kabul etmeyeceğimiz bir nokta. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ben bir çağrıda bulunmak istiyorum; bu organizasyonun bu bölümünden vazgeçmeleri hem İzmir'in hayrınadır hem ülkemizin hayrınadır. Ben bu organizasyonun bu bölümünden büyükşehir belediye başkanını vazgeçmeye davet ediyorum. Bu insanların İslam karşıtlığı, soykırım düşüncelerini meşrulaştırmaya hiçbirimizin hakkı yok" değerlendirmesinde bulundu.'İZMİRLİLERDEN GEREKLİ CEVABI ALIR'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "Bu karikatüristleri kabul ediyor musunuz?" diye İzmirlilere sormasını isteyen Dağ, "Herhalde İzmirlilerden gerekli cevabı bu anlamda alır. Bu dönemde bundan vazgeçmenin hiçbir sıkıntısı olmazdı. Mizah kendi içimizde zaten. Siyasetin içinde de bunlar var; ama böyle bir organizasyonun bu dönemde olması sorgulanması gereken nokta. Depremin acılarının halen taze olduğu, pandemi sürecini geçirdiğimiz bu dönemde böyle bir organizasyona gerek var mıydı yok muydu bunun değerlendirmesi hemşerilerimiz tarafından yapılacaktır. Düşmanca tavır içinde olan hiçbir kimseyi bizim meşrulaştırmak gibi bir vazifemiz yok. 'Onları iyi görelim' gibi bir kompleks içine de girmemize gerek yok. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok namazımızdan şüphemiz olsun. Bizim ülkemizdeki birlik beraberlikten, tarihimizden, dinimizden, milletimizden de hiçbir şüphemiz yok. Böyle organizasyonlarla dostluk geliştirdiğini düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor, biz kendimizi gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi
AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi
AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi
AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi

AK Parti, İzmir, İslam, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e karikatürist tepkisi - Son Dakika


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