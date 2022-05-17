AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine ait alanda işletilen otelle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine ait alanda işletilen otelle ilgili açıklama Açıklaması

17.05.2022 19:06
AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine ait alanda işletilen otelle ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Haller Gençlik Merkezi yanında bulunan sosyal kültürel tesis alanında işletilen otelin ruhsatının Eskişehir 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğini duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Haller Gençlik Merkezi yanında bulunan sosyal kültürel tesis alanında işletilen otelin ruhsatının Eskişehir 1. İdare Mahkemesince iptal edildiğini duyurdu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal kültürel tesis alanında ticari işletme bulunamayacağını, ancak kamuya açık kütüphane, sergi salonu, müze ya da yurt gibi binaların olabileceğini belirttiklerini hatırlattı.

Haller Gençlik Merkezi yanındaki alanda işletilen otelle ilgili hukuki sürece değinen Gücüyener, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait sosyal ve kültürel tesis alanında işletilen otelin ruhsatını mahkeme iptal etti. Otelin bulunduğu alan, imar planlarında sosyal ve kültürel tesis alanı. Sosyal ve kültürel tesis alanına ticari otel yapılamaz. Burada ticari otel işletilemez. Bunu daha önce de söylemiş 'Burayı yurt yapın' demiştik. Mahkeme, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin verdiği otel ruhsatını iptal etti. Büyükşehir Belediyesinin verilen kararı uygulaması, buranın ticari otel olarak kullanımına derhal son vermesi gerekiyor."

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Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, gençlik, Otel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine ait alanda işletilen otelle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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