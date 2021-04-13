AK Parti'li Gültekin, TMO'nun Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldığını söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Gültekin, TMO'nun Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldığını söyledi

13.04.2021 19:03
AK Parti'li Gültekin, TMO'nun Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldığını söyledi, System.String[]

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), çiftçinin elinde kalan patatesleri aldığını hatırlatarak, Niğde'de bugün itibarıyla 4 bin 500 tona yakın patates alımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), çiftçinin elinde kalan patatesleri aldığını hatırlatarak, Niğde'de bugün itibarıyla 4 bin 500 tona yakın patates alımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gültekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın hemen her alandaki ihtiyacına çözüm bulabilmek için çalışmaya devam ettiklerini; bunun son örneğinin stoklanan patates, soğan ve çeltiğin çiftçiden alınmasına ilişkin kararla ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada bulunan Niğde'de, geçen yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 4 bin 855 çiftçinin, yaklaşık 690 bin ton patates ürettiğini anımsatan Gültekin, salgın nedeniyle patatesteki talep daralmasının, stokların artmasına ve düşük fiyata neden olduğunu kaydetti.

Bu süreci en başından itibaren takip ettiklerini, üreticiler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduklarını, bölge milletvekilleri olarak ilgili bakanlarla bir araya gelip, bu soruna çözüm aradıklarını vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

"İlk olarak ülkemizdeki patatesin, uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması için 1 Şubat itibarıyla yaklaşık 50 ülkeye ihracatına teşvik desteği verilmesini sağladık. Bu vesileyle yaklaşık 30 bin ton patatesin ilimizden ihracatını sağladık. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ile yaptığımız görüşmeler neticesinde AK Parti'li belediyelerimizle irtibat kurarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Niğde'mizden patates alımı gerçekleştirip ihtiyaç sahibi ailelerimize belediyelerimiz aracılığıyla ücretsiz dağıtımını sağladık."

Bu gayretlerine rağmen üreticinin elinde yüksek miktarda patates kaldığına işaret eden Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çiftçinin elinde kalan ürünlerin alınması konusunda TMO'ya talimat verdiğini anımsattı. Bu kapsamda Niğde'de patates alımlarının hızlı şekilde devam ettiğini belirten Gültekin, "Niğdeli üreticilerimizden bugün itibarıyla 4 bin 500 tona yakın patates alımı gerçekleştirilmiştir." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gültekin, TMO'nun Niğdeli üreticilerden 4 bin 500 tona yakın patates aldığını söyledi - Son Dakika


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