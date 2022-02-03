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AK Parti'li Günay ve İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'tan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti'li Günay ve İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'tan ziyaretler

03.02.2022 15:24
AK Parti'li Günay ve İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'tan ziyaretler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü ilçesinde devam eden ve planlanan projelerle ilgili Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü ilçesinde devam eden ve planlanan projelerle ilgili Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay ve Belediye Başkanı Bozkurt, sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Emine Nur Günay, ilçede devam eden projeleri yakından takip edip, tamamlanan ve hayata geçen projeleri de etkileri bakımından raporladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler bizler için çok önemli, değerli bakanlarımızın yönlendirmeleri ve destekleri ile hızlı sonuç alıyoruz. Sonuçlarını da ilçelerimizde görmek mümkün. Tüm gerçekleştirdiğimiz projelerde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, bakanlık personellerimize, ilgili kuruluşların yetkililerine şehrimiz ve ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki bu projeleri özen ve özveriyle hazırlayan, planlayan Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt'un emeği de çok büyük. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."???????

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Emine Nur Günay, Kadir Bozkurt, Milletvekili, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay ve İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'tan ziyaretler - Son Dakika


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