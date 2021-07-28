AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin'de partililerle bir araya geldiği toplantıda, "Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz. Hep birlikte Türkiye olma anlamında da daha ileriye gideceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'de geldi. AK Parti Mardin İl Başkanlığı binasında partililerle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, AK Parti'nin Kürt, Arap ve Türklerin en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi. Kabaktepe, "Ülkemizin özgürleşmesinin, yasakların, yoksullukların, sıkıntıların, ülkemizdeki birliği ve beraberliğimizi etkileyen, gelişmemizi etkileyen bir sürü engelin ve duvarın aşılmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağladık. Ama bu varmamız gereken yere ulaştığımız anlamına gelmiyor. Daha ileriye gideceğiz. Tüm Türkiye olarak daha ileriye gideceğiz. Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz. Hep birlikte Türkiye olma anlamında da daha ileriye gideceğiz. Bir ülkenin kendisinin ilerletebilmesi, genişletebilmesi önce hep birlikte hareket edebilmesine bağlıdır. Hep birlikte kardeş olabilmesine bağlıdır" dedi.Kabaktepe, daha sonra beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra tarihi Ulu Cami'de namaz kıldı.