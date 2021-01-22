AK Parti'li Muş, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi: (1) - Son Dakika

AK Parti'li Muş, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi: (1)

22.01.2021 13:07
AK Parti'li Muş, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi: (1), System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 44 maddeden oluşan teklifle askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesiyle bu personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılacağını dile getiren Muş, "Uzman erbaşlara yönelik olarak, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği adı altında bir dernek oluşturulması teklifimizde amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak yerli üretim ordu tipi bir tabanca verilmesi teklifle düzenlenmektedir." dedi.

Güvenlik güçleri ile gazilere verilen sağlık hizmetlerinde etkin olarak kullanılan sağlık sınıflarına mensup yedek subayların, Sağlık Bakanlığına bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünün açılacağını kaydeden Muş, "Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet yükümlülerinin, doktorların buralarda geçirdikleri sürelerinin bir buçuk kat olarak hesaplanması teklifimizde yer almaktadır." diye konuştu.

Devre kaybeden askeri öğrencilerin, devre kaybettikleri süre için Genel Sağlık Sigortası'na alınmasının düzenlendiğini belirten Muş, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve öğretim elemanlarının Milli Savunma Üniversitesinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda ders verebilmesine imkan getirileceğini söyledi.

TBMM üyeliğine seçilen milletvekillerinin askerliği ile ilgili meselenin kanun teklifi ile çözüme kavuşacağını ifade eden Muş, "Askerliğini yapmadan milletvekili olanlar, dönem sonunda askerliklerini yerine getirecekler. Milletvekilliği dönemi sonuna kadar bu mecburiyetleri ertelenmektedir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması nedeniyle bazı uyum düzenlemelerinin de teklifin içinde bulunduğunu açıklayan Muş, "TBMM, bu teklifimizin kanunlaşmasını uygun görür ve Cumhurbaşkanımız onaylarsa bunlar yürürlüğe girmiş olacak." dedi.

"PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kanun teklifine ilişkin bilgi verdikten sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlamentosunun "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine Muş, "Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapmasına ilişkin görüşü sorulan Muş, şunları kaydetti:

"HDP elindeki enstrümanlarla, belediyelerle, derneklerle, parti aracılığıyla, insanların çocuklarını kandırarak dağa götürmekte. Aileler de çocuklarını istiyor. Bu milletvekili, nispet edercesine, 'İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük' dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. 'Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor' gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Muş, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Muş, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi: (1) - Son Dakika
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