AK Parti'li Sürekli, Bergama Millet Bahçesi planına itirazları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Millet Bahçesi projesini engellemeye çalışmanın doğru olmadığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sürekli'nin Bergama ilçesindeki ziyaretleri hakkında bilgi verildi.

Sürekli'nin il ve ilçe teşkilatından üyelerle mahalle ve köylerde vatandaşlarla bir araya geldiği, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Kuzey Ege'nin dev yatırımlarla şahlandığını, Bergama'da tam anlamıyla bir yatırım yağmuru yaşadığını bildirdi.

Sürekli, Millet Bahçesi projesinin imar planına, İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan itirazı da değerlendirdi.

İlçede yapılması planlanan Millet Bahçesi'ni engellemeye çalışmanın Bergama'ya ve İzmir'e ihanet olduğunu savunan Sürekli, "Tüm muhataplarını koruyan, özellikle esnafımızın ticari hayatına da olumlu yansıyacak bu yatırıma itiraz etmelerini anlamakta zorlanıyoruz. İlçe belediyesi AK Parti'de diye hizmeti engellemeye çalışmak, köstek olmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Salgında esnafa destek

Sürekli, salgınla mücadele sürecinde herkesin büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Son olarak esnafa yönelik 5 ile 3 bin lira arasında hibe desteği uygulamasının devreye alındığını hatırlatan Sürekli, şunları kaydetti:

"Esnaf destek nefes kredisi için 25 Mayıs'ta başvurular başladı. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara toplam 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız olarak aktarılacak. Tam kapanma sürecinde kira desteği 1 ay uzatıldı. Halk Bankası aracılığı ile kullanılan kredi borcu ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelenmişti. Ayrıca, TESKOMB'un esnaf adına ödeme yapması sağlandı. KOSGEB aracılığıyla 5 milyar lira bütçeli bir destek programı oluşturuldu. 225 bini aşkın işverene 1,9 milyon liranın üzerinde prim mahsuplaşması yapıldı. Yaralar tümüyle sarılana kadar milletimizin yanındayız."