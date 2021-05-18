AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır" - Son Dakika

AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır"

18.05.2021 23:05
AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır

AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır" dedi.

AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır" dedi.

Ayn-el Arab (Kobani) olaylarına ilişkin yürütülen duruşmaya bugün Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesine devam edildi. 2014 yılında yaşanan olaylarda Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Kobani'nin savunulması bahanesiyle halk sokağa davet edilmişti. Yaşanan olaylarda 37 vatandaş hayatını kaybetmişti.

108 sanığın yargılandığı duruşmaya bugün de devam edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve bir grup partili basın açıklamasında bulundu.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önüne gelen Usta yaptığı açıklamada yaşanan olaylara tepki göstererek, "2014 yılında HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından 6-8 Ekim tarihlerinde, Ayn-el Arab yani Kobani şehrinin savunulması bahanesi ile terör örgütü YPG/ PKK militanlarının gerçekleştirdiği, 2'si polis memuru olmak üzere 37 vatandaşımızın vahşice katledildiği, şehit edildiği şiddet olaylarının üzerinden tam 7 yıl geçti. HDP EŞ Genel Başkanlarının yaptığı açıklamaların ardından Kobani bahanesi ile sokağa dökülen YPG/PKK yandaşları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde; sokaklara barikatlar kurup yolları keserek, uzun namlulu silahlar, molotof kokteylleri, havai fişekler, tas ve sopalar kullanarak kamu binalarına, araçlarına ve vatandaşlarımızın şahsi mülklerine zarar verdiler. Bu şiddet olaylarının sonucunda 2'si polis 37 masum canı katleden, şehit eden eli kanlı örgütün mensupları, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını da vahşice katletti. Bu saldırıların sonucunda 435 sivil, 326 güvenlik görevlisi toplamda 761 kişi yaralandı; çok sayıda ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Aziz Milletimize ait ne varsa terör örgütü mensupları ve yandaşları tarafından talan edildi. Hamdolsun devletimiz 6-8 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının yaralarını kısa sürede sarmış, dönemin Başbakanlığı tarafından illere gönderilen ödeneklerle vatandaşın ve esnafımızın zararları giderilmiştir. Tahribata uğrayan yerler devletin sağladığı imkanlarla onarılmıştır. Davada 2 bin 676 müşteki ve mağdur ile 37 maktul yer almaktadır. Haklarında ceza istenilen 108 sanığın tamamı 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaktadır. Kobani Davasında YPG/PKK yandaşları: 'nitelikli adam öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'alıkoyma', 'hırsızlık', 'yağma', 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal', 'Türk bayrağını yakma, 'Atatürk'ü Koruma Kanun'una muhalefet' suçlarından yargılanmaktadırlar. Bizler bugün görülecek davanın şahitleri olmak için buradayız. Milli güvenliğimizi tehdit edenlerin yargılandığı tüm davalarda olduğu gibi Milletvekillerimizle, parti üyelerimizle ve milletimiz ile bu davanın takipçisi olacağız. Temennimiz ve beklentimiz; saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır. Terörün bizzat uygulayıcıları ile olduğu gibi onun siyasi destekçileri ve azmettiricileri ile de mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" diye konuştu.

AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır
AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır
AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır
AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Kobani, YPG, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Usta: Temennimiz ve beklentimiz saldırıları azmettiren ve bizzat faili olanların hak ettiği cezayı almasıdır' - Son Dakika


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