AK Parti'li vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı (3) - Son Dakika

ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLEN TABANCA 'SADDAM BARETTA'

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Birecik'te yakaladığı terör örgütü PKK/KCK adına AK Parti'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P.'nin üzerinde ele geçirilen silahın 'Saddam Baretta' olarak bilinen Baretta Mod 951 model tabanca olduğu ortaya çıktı.Tabancanın Saddam Hüseyin'in ordusuna Baretta lisansı ile Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad anısına yaptırdığı kabzasında da Tarık bin Ziyad'ın portresinin işlendiği model olduğu belirtildi.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, -