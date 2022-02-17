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AK Parti'li Yayman, çobanları dinledi - Son Dakika

AK Parti'li Yayman, çobanları dinledi

17.02.2022 10:30
AK Parti'li Yayman, çobanları dinledi

TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yol kenarındaki çobanlarla sohbet etti.

TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yol kenarındaki çobanlarla sohbet etti.

Kırıkhan ilçesinde bazı programlara katılan Yayman, Baldıran Mahallesi'ndeki yolculuk esnasında gördüğü çobanlar için aracını durdurarak yanlarına gitti.

Yayman, burada çobanlarla bir süre sohbet ederek, kendilerine mera tahsis edilmesi talebinin takipçisi olacağını kaydetti.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Yayman, "Sorun varsa çözümü de var. Çözümü AK Parti'dir. İnşallah çok yakın zamanda yapılacak iyileştirmelerle vatandaşlarımızın sorunları sona erecektir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman, çobanları dinledi - Son Dakika


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