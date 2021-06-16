Üye Girişi
AK Parti'li Yayman: "'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir" - Son Dakika

AK Parti'li Yayman: "'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir"

16.06.2021 18:06
AK Parti'li Yayman:

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin "Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar" diyenlere önemli bir mesaj vermiş olmasını umduğunu söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin "Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar" diyenlere önemli bir mesaj vermiş olmasını umduğunu söyledi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dijital dönüşüm ve güvenlik yapısında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir ülke olduğunu kaydetti.

"İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alaycı ifadelerini" kınadığını dile getiren Yayman, "Kem söz sahibine aittir. Biz Sayın Akşener'e bu sözlerini aynen iade ediyoruz. Bir taraftan 'Eksen kayması var' diyeceksiniz, Suriye meselesinden Libya'ya, NATO meselesinden Afganistan meselesine kadar geniş bir yelpazede Türkiye aleyhtarlığı yapacaksınız, diğer taraftan Cumhurbaşkanı dünyanın önünde tüm liderlerle görüşürken bu defa da ilişkilerin yumuşatılmasını, ilişkilerin yeniden tesisini eleştireceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" diye konuştu.

Yayman, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde oturduğu sırada ABD Başkanı Biden'in, Erdoğan'ın yanına giderek selamlaşmak istediğini, bu sırada çekilen bir fotoğraf karesinden bile medet umanların olduğunu belirtti.

10 saniyelik videonun her şeyi açıkladığını anlatan Yayman, eleştiri yapanların başında da Türkiye düşmanı, millet düşmanı, darbeci, hain din istismarcısı FETÖ ve gruplarının geldiğini söyleyerek, "Bunların gerçek yüzünü milletimiz görmüştür. Dün olduğu gibi onlara en iyi cevabı yine milletimiz verecektir. NATO Zirvesi'nin tek yorumu; büyüyen, yükselen, küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin liderliğinin resmidir. Bundan 83 milyon olarak gurur duymamız lazım. 'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Yayman, erken seçim talebinin Türkiye demokrasisinde her zaman dile getirilen bir husus olduğunu, AK parti hükümetleri öncesinde hükümetlerin ömürlerinin 8 ay, parlamentoların ise 2 yıl olduğunu anlattı.

Türk demokrasisinin uzun yıllar darbelere ve siyasi krizlere muhatap olduğunun altını çizen Yayman, şöyle devam etti:

"3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye artık bir güven ve istikrar adası haline gelmiştir. Seçimlerin tarihi, hükümetlerin ömrü bellidir. Yapılan kabine değişiklikleri bir krize yol açmamaktadır. Bu Türk demokrasisinin bir kazanımıdır. Bu kadar genel ve yerel seçimi kaybetmiş bir parti hangi akla hizmeten çıkıp erken seçim istemektedir? Siyaset, bilgiyle yapılır. Fikirsiz siyaset ancak aşı kampanyasından, koronavirüsten, Biden'in açıklamalarından, Türkiye düşmanlarının, Türkiye'yi bir yere sıkıştırma çabalarından medet umar. Gerçekçi muhalefet bu değildir. Gerçekçi muhalefet insanların gönlünü kazanarak iktidara gelmektir. Bunu da son 70 yılda CHP başaramamıştır."

Hüseyin Yayman, Nato Zirvesi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman: ''Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir' - Son Dakika


Son Dakika

İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor 18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı 18:44 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık 18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu 18:32 Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı 18:07 Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak 18:02 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu 17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu Sağlık memuru, hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu 17:30 Sağlık memuru, hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor         
18:56
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacak         
18:51
Evlilik vaadiyle kandırdığı emekli kadını 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı Evlilik vaadiyle kandırdığı emekli kadını 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı         
18:42
Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı "endişe verici" dedi         
18:35
Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti         
18:24
"Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum         
18:06
Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray         
17:59
İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu         
17:38
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı         
16:37
Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı         
16:32
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü         
16:11
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 19:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Yayman: "'Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklar' diyenlere umarım bu zirve önemli bir mesaj vermiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement