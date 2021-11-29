AK PARTİ'Lİ YAZICI: VAR OLAN SORUNLARIMIZIN FARKINDAYIZ - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılıp 'AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve lider' konulu ders verdi. Dersin ardından gazetecilere konuşan Yazıcı, AK Parti'nin çok dinamik parti olduğunu söyledi. "Bir seçim biter diğerinin hazırlığı başlar" diyerek AK Parti'nin teşkilatçılık anlayışına değindiğini dile getiren Hayati Yazıcı, şöyle konuştu:

"Teşkilatçılık anlayışımız sloganlarla da ifade ettiğimiz gibi 'Durmak yok, yola devam' şeklinde. Bu çerçevede Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı'mız, belli başlıklar altında teşkilatlarımızın aktif konumda olanların tümünün katılımıyla programlar düzenliyor. Bu programlara katılıyoruz, 2 yıl süreli devam ediyor. Yaşanmışlıkları paylaşıyoruz. Güncel konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Teşkilatımızın motivasyonu zaten var. Onu daha da dinamik hale getirme, çabası gayreti içindeyiz. Çok verimli çalışmalar, geri dönüşleri de ilgili genel başkan yardımcılığımız topluyor, analiz ediyor, geri dönüşten itibaren memnuniyet verici. Bu bakımdan bütün il başkanlarımıza, bu etkinlikte görev alan tüm kardeşlerime ve haliyle bu etkinliği organize eden araştırma, geliştirme, eğitim başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Referansları çok çeşitli ve güçlü olan siyasi bir partiyiz."

AK Parti'nin siyaset tarzı ve icraatları ile bir benzerinin olmadığını kaydeden Yazıcı, "Türk siyasi hayatında AK Parti'nin gerçekten hem siyaset tarzı hem de icraatları itibarıyla bir benzeri yok. Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bunları imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebiliriz ama bir taraftan imkanlarınızı büyütüyor, bir taraftan da imkanlarımızı bu sorun alanlarındaki sorunları tasfiye etmek için çok rasyonel bir biçimde icra planına koymak suretiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" diye konuştu.