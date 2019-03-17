Son Dakika Haberleri: Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (1)

Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (1)

1 saat önce

- Miting alanından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşması Erdoğan ve Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler Açılışı yapılan yolların meydandaki vatandaşlara...

- Miting alanından detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşması
Erdoğan ve Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması
Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler
Açılışı yapılan yolların meydandaki vatandaşlara gösterimi
Açılışı yapılan yolların görüntüleri
Açılış kurdelelerinin kesilmesi İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi. Mitingin ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar- Saruhanlı kavşakları güzergahının açılışı yapıldı. (20)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:21 Kaynak: AA

İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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