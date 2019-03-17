Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (1)
1 saat önce
- Miting alanından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşması Erdoğan ve Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler Açılışı yapılan yolların meydandaki vatandaşlara...
- Miting alanından detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile tokalaşması
Erdoğan ve Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması
Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler
Açılışı yapılan yolların meydandaki vatandaşlara gösterimi
Açılışı yapılan yolların görüntüleri
Açılış kurdelelerinin kesilmesi İZMİR - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir
'de ortak miting düzenledi. Mitingin ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir
kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar- Saruhanlı
kavşakları güzergahının açılışı yapıldı. (20)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:21 Kaynak: AA
Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti
Maltepe'de Eyt Mitingi Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü