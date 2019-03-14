Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Necip Nasır Göçük Alanında

AK Parti Milletvekili Necip Nasır Göçük Alanında

1 saat önce

İzmir'de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Necip Nasır, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Necip Nasır Göçük Alanında, System.String[]
İzmir'de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Necip Nasır, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Göçükte su borusu patlaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi suda arama ekibi de alana geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'de yeraltı otopark inşaatında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Nasır, "Herkes sorumluluğunun bilincinde devletimiz burada. Müsterih olun, çalışmalar aralıksız sürecek. Zaten ekipler burada sürekli diyolog halindeyiz Sayın Valimize de sürekli bilgi aktarılıyor. Müsterih olun. İnşallah sevindirici bir sonuçla karşılaşırız. Çok fazla yağış oldu. Bunun sonucunda oluşan bir durum gibi gözüküyor ama sonuca ulaştıktan sonra mutlaka teknik çalışmalarla nedenleri netleşir ve kamuoyu ile paylaşılır. Şu an bir su borusu patlamış ona müdahale etmeye çalışıyorlar. Onu tamamladıktan sonra devam edecekler" diye konuştu.

"Biz devletimize güveniyoruz"

Aileler AK Partili Nasır'a çalışmaların durmaması taleplerini ileterek, "Yaşadıklarını ümit ediyoruz. Diyoruz ki kurtulsunlar nefes alsınlar. Biz ümidimizi kesmedik. Çalışmalar kesilmesin. Biz devletimize güveniyoruz, her zaman yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda. Sizleri görmek bizim için teselli oluyor" dedi.

Suda arama ekibi de destek veriyor

Öte yandan kayıp 2 güvenlik bekçisini kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler işçilerle temas kurmaya çalışırken, göçük alanında zaman zaman oluşan su sızıntısı çalışmayı zorlaştırıyor. Titiz ve hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Suda Arama Ekibi de alana gelerek çalışmalara destek veriyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

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