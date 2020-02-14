AK Parti milletvekili Şimşek'ten üç ayrı müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti milletvekili Şimşek'ten üç ayrı müjde - Son Dakika

AK Parti milletvekili Şimşek'ten üç ayrı müjde

6 saat önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Alparslan 2 Barajı cazibeli içme suyu projesi, Muş Ovası tarım arazileri sulama projesi ve 500 yatak kapasiteli yeni hastaneyi Muş'a kazandırdıklarını bildirdi.

AK Parti milletvekili Şimşek'ten üç ayrı müjde, System.String[]

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Alparslan 2 Barajı cazibeli içme suyu projesi, Muş Ovası tarım arazileri sulama projesi ve 500 yatak kapasiteli yeni hastaneyi Muş'a kazandırdıklarını bildirdi.

Milletvekili Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, 500 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapımının Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Yatırım Programına alınarak resmi gazetede yayımlandığı belirtti.

Alparslan 2 Barajı ile cazibeli içme suyu projesinin de aynı yatırım programına alındığını duyuran Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alparslan 2 Barajı'ndan getirilen ve Muş merkez ile Hasköy ve Korkut ilçelerimiz, beldelerimiz ve bu güzergahta bulunan köylerimizin faydalanacağı içme suyu projemiz Cumhurbaşkanlığının 2020 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Merkez ile bölge halkına bu büyük projenin hayat bulmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümetimize, Valimiz Sayın İlker Gündüzöz'e ve emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Şimşek, açıklamasında, kent için önemli olan iki ayrı projenin de hayata geçirileceğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Muşlu hemşehrilerimize bir müjde daha. 500 yatak kapasiteli hastanemiz Cumhurbaşkanlığının 2020 Yılı Yatırım Programına alındı. İlimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacak olan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Muş Ovası'nın 78 bin hektar sulama projesi başlıyor. Kapalı ve tam donanımlı sistem ile tüm arazi ve evler sulanacak. Bu sayede çiftçilerimizin gelirleri yaklaşık 3 ve 10 kat arasında yükselecek. Muş Ovası bereketle buluşacak."

Cemalettin Şimşek, Milletvekili, AK Parti, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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