AK Parti Milletvekili Tamer'den doktorun darbedilmesine tepki - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darbeden kişiye tepki gösterdi.

Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Meclis çalışmaları ve kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bir gazetecinin, "Dün Kayseri'de bir aile hekimine şiddet gösterildi, darbedildi. Buna ilişkin ne gibi yaptırımlar, düzenlemeler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Tamer, meslektaşına yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Özellikle salgın döneminde sağlıktaki şiddetin hafiflediği bir dönemi gördüklerini ve bu duruma sevindiklerini belirten Tamer, ancak bu durumun salgın nedeniyle olduğunun ortaya çıktığını gördüklerini ifade etti.

Hiçbir doktorun, sağlık çalışanının, hiçbir hastasına art niyetli davranmayacağını vurgulayan Tamer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, belki hastalarının vermiş olduğu sıkıntıyla psikolojik olarak belki farklı konumda olabilirler ama hiçbir şey o doktoru, o sağlıkçıyı darbetmek için bir neden değildir. Bunun altını özellikle çizelim. Bunun insanlık dışı olduğunu da belirtmek istiyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bir şiddet olayı söz konusu. 24. dönemde sağlıkta şiddetle ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun başkan yardımcısı olarak görev yaptım. O dönem herkesi dinledik. Şiddetin kesinlikle bir nedeni olamaz. Olmadığını da gördük zaten. O nedenle geniş anlamda başta eğitim olmak üzere bir şekilde alınan tedbirleri daha da önemsememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bir de kanunlarımızda eksiklik yok fakat yorumlama açısından sıkıntılar var."

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC"ın ne aşamada olduğu da sorulan Tamer, çok kısa bir zaman içinde, bu yıl bitmeden acil kullanım izni almak için müracaat olmasını beklediklerini dile getirdi.

Aşının son aşamada olduğunu kaydeden Tamer, "Bu açıdan Türkiye'de böyle bir aşının yapılıp ortaya çıkarılması hem de bunun Kayseri'de olmasıyla gurur duyuyoruz. Başta rektör olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Sadece Türkiye değil, mazlum milletler, Afrika, yoksul olan ve orada hiç aşıyla tanışmamış olan ülkeler, kişiler maalesef söz konusu. Buralara da deva olacağız. Onlara da yardımcı olacağız inşallah." diye konuştu.