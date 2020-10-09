AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesini ziyaret etti.

Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, yeni göreve atanan kadın ve gençlik kolları başkanlıklarının hayırlı olmasını diledi.

Erdemli Öğretmenevi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dimdik ayakta durması için Cumhur İttifakı'nın önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devletin bekası için Cumhur İttifakı her zamankinden daha önemli ve her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Ülkemize karşı kurulan kirli oyunlar ve tuzaklara karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Devletimizin bekası için Cumhur İttifakına sahip çıkmalıyız. Ülkemize sahip çıkalım. Saflarımızı ve iktidarlarımızı daha da güçlü tutalım."

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda tüm testlerinin negatif çıkmasına rağmen çekilen tomografi filmleri sonucu karantinaya alındığını, tedaviden başarıyla çıktığını kaydetti.

Yılmaz, ziyaretleri kapsamında bir avukatlık bürosunun hizmete açtı.