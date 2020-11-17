AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika

AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi

17.11.2020 10:44
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi, System.String[]

Kars'ta uzun süreden beri beklenen Sarıkamış-Horasan yolu, AK Parti milletvekillerinin girişimleriyle yarın açılacak.

Kars'ta uzun süreden beri beklenen Sarıkamış- Horasan yolu, AK Parti milletvekillerinin girişimleriyle yarın açılacak.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç müjdeyi verdi. Karakurt-Horasan yolu yarın açılıyor.

Arslan ve Kılıç yaptıkları ortak açıklamada, "Karakurt Barajının su tutması nedeniyle Karaurgan üzerinden verilen Sarıkamış-Horasan trafiği 18 Kasım Çarşamba günü Karakurt tarafında yeni yapılan yoldan verilecek. Baraj nedeniyle kapanan 50 kilometrelik eski yol yerine daha kuzeyden toplam bin 780 metrelik viyadükleri de içeren 46 kilometrelik bölünmüş ve sıcak asfalt olan yeni yol yapıldığı herkesin malumudur. Yeni yolda 5 adet viyadük mevcut olup en uzunu 513 metre olan Karakurt viyadüğü de dahil bunlardan 3 tanesi bitirildi. Ayrıca 120 metre yükseklik, 575 metrelik uzunluğundaki Taşlıgüney-2 viyadüğü ve 313 metre uzunluğundaki Şehit Halit viyadüğünün inşaatı ise devam ediyor" dediler.

Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, " Sıcak asfalt olarak bitirilmiş olan bölünmüş yol yarın trafiğe açılacak olup, inşaatı devam eden iki viyadüğün olduğu yerlerde trafik sıcak asfalt yapılmış olan bağlantı yollarından verilecek. İlk milletvekilliğimiz döneminde başlatılan, Ahmet Arslan'ın Bakanlık döneminde diğer etaplarının ihalesi yapılarak temeli atılan, tamamı bitirildiğinde 750 milyon TL'ye mal olacak olan yüksek standardı yeni Karakurt-Horasan yolu hemşerilerimize ve yolu kullanacak olan misafirlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştular.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Porf. Dr. Yunus Kılıç, gün gün takip ettiğimiz yolun, kış girmeden trafiğe açılma aşamasına gelmiş olması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Son Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve önceki Bakanlara, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve önceki genel müdürlerine, Karayolları Kars Bölge Müdürü Behçet Eren ve Erzurum Bölge Müdürü Alparslan Eşlik ve önceki bölge müdürleri ile ekiplerine, yüklenicilere ve kontrol teşkilatlarına teşekkür ettiler. - KARS

AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi
AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi

Sarıkamış, AK Parti, Horasan, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika


Son Dakika

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