AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi - Son Dakika

AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları, okulların ve yurtların tamamının açılması önerisiyle geldi. Partililer bu önerilerinin gerekçesini ise üniversiteler sayesinde ekonomileri ayakta duran illerin zor durumda olması ve çocuklarda obezite başlangıcının artmasıyla savundu.

Dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bazı partililer "Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda. Çocuklarda obezite başlangıcı arttı, hem psikolojik hem beden olarak yıpranıyorlar" diyerek okulların açılması önerisiyle geldi. Cumhurbaşkanı ise bu konuyu Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'yla konuşacağını belirtti.

"YURTLAR VE OKULLAR TAMAMI AÇILMALI"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a partisinin MKYK toplantısında üyeler, pandemi ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlattı. Kurmaylar, "Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı" dediler.

"RİSK YÜKSEK DEĞİL" DEDİLER

Koronavirüste çocukların 'süper taşıyıcı' olmadığını gösteren bir çalışma da Erdoğan'a sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söylediler.

"OBEZİTE BAŞLANGICI ARTTI"

MKYK üyeleri, "Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı" önerisini sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okullar açılsın önerisi getirildi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Obezite, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:37

Son Dakika Ekonomi AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'okullar açılsın' önerisi getirildi - Son Dakika Ekonomi


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