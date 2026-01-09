AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, iletişimin geçmişte hiç olmadığı kadar belirleyici olduğu bir çağda yaşandığını, dolayısıyla toplumu doğru bilgilendirme görevinin günümüzde daha fazla önem kazandığını belirtti.

Yalanın, algının, kara propagandanın, dezenformasyonun hızla yayıldığı bu dönemde hakikati toplumla paylaşmanın kritik bir hal aldığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmenin, yeni medya teknolojilerinin, yapay zekanın hızla yaygınlaştığı bu dönemde doğru bilginin tarafında olmak önemli bir sorumluluktur. Bu bakımdan medya mensuplarına ve gazetecilere düşen görev çok büyük ve kıymetlidir. Görevlerini her şartta büyük özveriyle yapan basın emekçileri, iletişimin yüzyılında da kritik roller üstlenmektedir. Samsun basını başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan, haber neredeyse orada olan, şehirlerimizin taleplerini ve sesini duyuran yerel basın mensuplarının ve ulusal basın temsilcilerinin gayretlerini ve özverili çabalarını takdire şayan buluyor, her birine başarı dileklerimi iletiyorum."

Filistin'de İsrail saldırılarını tüm gerçekliğiyle dünyaya aktarmak için çalışırken saldırıya uğrayan ve hayattan koparılan medya mensuplarını da anan Karaaslan, "Filistin'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmak üzere çok büyük zorluklar içinde görevlerini yaparken şehit edilen gazeteciler başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden bütün basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Vicdan sahiplerinin insanlık adına yükselttiği güçlü sesi ve ülkemiz başta olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda bir uyanışa davet eden değerli girişimleri dünyaya duyuran basına müteşekkir olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Samsun'umuzda görev yapan yerel ve ulusal basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Çiğdem Karaaslan, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Samsun, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:00:40. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.