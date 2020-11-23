AK Parti'nin İstanbul'un 10 ilçesinde kongre başkan adayları belirlendi - Son Dakika

İstanbul'da AK Parti'nin Tuzla, Şişli, Pendik, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Güngören, Çekmeköy, Beylikdüzü, Ataşehir ilçe kongrelerinin başkan adayları açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

Şenocak, Tuzla İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Talha Tayfur, Şişli İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Gökhan Yüksel, Pendik İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde Ali Şirin, Maltepe İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Mehmet Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Recep Şencan, Kartal İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Ebubekir Taşyürek, Güngören İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Devran Yalçınkaya, Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde Akın İlhan, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde Mustafa Günaydın, Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi'nde İsmail Erdem'in aday olarak belirlendiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul'da 12 ilçedeki kongresini tamamlamıştı.