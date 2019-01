AK Parti'nin Trabzon İlçe Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla 15.50 sıralarında Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Trabzon'un ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.



"Şair ne güzel demiş 'Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına.' Biz de 'uzaktan sevmek olmaz' dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldik" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, partililerden AK Parti'yi Trabzon'da zirveye çıkarma sözü aldı.



"BİZİM DAVAMIZ SENLİK, BENLİK DAVASI DEĞİL, MEMLEKETE HİZMET DAVASIDIR" Erdoğan, AK Parti'nin Türk siyasetinin son 16 yılına damga vurmuş, siyasete itibar kazandırmış bir parti olduğunu vurgulayarak "Bu parti kuruluşundan itibaren önce vatanım, önce milletim diyenlerin partisi olmuşturBizim davamız senlik, benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemizi Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah'a ham olsun. Bugüne kadar biz ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık. Atılmasına da müsaadece etmedik. Milli iradenin üstünden hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik. İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasretlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kast eden çetelerle işbirliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Şuanda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsun değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına Cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulüm edenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. Sadece kendi seçmenizin, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamına kucakladık, bağrımıza bastık. Sloganımız 'tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket' dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına giyinişine terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı attırırken, demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarımızda kök salmasını sağladık. Daima kendimizi yenilemenin zamanın ruhuna ve ülkenin şartlarına göre kendimizi geliştirmenin gayretinde olduk" diye konuştu. Trabzon'a AK Parti iktidarı boyunca 30 katrilyon yatırım yapıldığını hatırlatan Erdoğan "Biz laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık. Bizde hizmet siyaseti önceliklidir. Trabzon'a çağ atlattık, çağ" ifadelerini kullandı. Avni Aker Millet Bahçesi'nin bu ay içerisinde, Akçaabat ilçesindeki millet bahçesinin ise önümüzdeki ay ilgili proje çalışmalarının tamamlanacağını kaydeden Erdoğan, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımının bu yıl tamamlanacağını belirtti.



"DEMOKRASİMİZİN KAT ETTİĞİ ONCA MESAFEYE RAĞMEN HALEN VESAYETÇİLERDEN MEDET UMAN BİR PARTİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ" 16 yılda AK Parti olarak Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz hedeflediğimiz değişimine gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştürmediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştirmedik. Orada başarısız olduk. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş ancak CHP alışkanlarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaret ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıklarını iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini bile yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimi zamanda Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dökümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıklarını iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar. Can çıkar, huy çıkmazmış."



"ADI YALANCI ÇOBANA ÇIKMIŞ GENEL BAŞKANLARINI HİZAYA GETİRMEK YERİNE"



"Bunlar söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar" diyen Erdoğan, "Artık bunu kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayarak mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Şuanda 1 milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Biz de avukatlar sizin olsun diyoruz. Yeter ki siz bunu tazminata mahkum edin. Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partilerini rahatlayacak, hem mahkemeler rahatlayacak hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerini, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz."



"KÖTÜYE KATILMA SELAMETLE YÜRÜ, DAİMA DOĞRU VE DÜRÜST OL. KÜHEYLAN GİBİ MEYDANDA CEVELAN ET" Erdoğan, CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturduğunu belirterek "CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegana sermayesinin yine iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Bunlara karşı bizim yapmamız gereken Yusuf Has Hacip'in şu tavsiyesine sarılmaktır. Gençler burası çok önemli bunu dinleyin. 'Kötüye katılma selametle yürü, daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanda cevelan et.' Bizim görevimiz millete hizmet yolculuğunda selametle yürümek daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru, samimi olursak CHP'nin de avanelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak. 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. 31 Mart mahalli idareler seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri. Bu seçim 16 Nisan halk oylaması ile başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. Bu yerel yönetiminin iktidarla beraber atacağı adımların bilelim ki şehrimize, ilçelerimize, beldelerimize çok ciddi katkısı olacaktır. AK Parti'nin kazanması demek, Türkiye'nin kazanması demektir. Bu seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Cumhur ittifakının zaferini ben şimdiden görüyorum. Bu işi başaracağız" dedi.



SEÇME KÜTÜKLERİ UYARISINI YİNELEDİ İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği seçmen kütükleri ile ilgili uyarısını Trabzon'daki konuşmasında da yineleyen Erdoğan "AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Göründüğü gibi bunların hepsi çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek rakamlardır. Gençler seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin listelerde isimlerine bakın. Var mıyım ',yok muyum ' Yoksak hemen gereğini yapalım. Yapın ki demokratik hakkımızı kaybetmeyelim" vurgusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ilçe belediye başkanlarını açıkladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçeleri Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:



"Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Recep Çebi, Arsin: Sait Gürsoy, Beşikdüzü: Harun Demirci, Düzköy: Yılmaz Ankara, Çaykara: Hanefi Tok, Hayrat: Salih Öztel, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Ahmet Metin Genç, Sürmene: Rahmi Üstün, Tonya: Osman Beşel, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Yomra: İbrahim Sağıroğlu." Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aday göstermedikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Çarşıbaşı ilçesi için Mümin Nuhoğlu ve Şalpazarı ilçesi için ise Refiz Kurukız'ın isimlerini açıkladı.



(Ozan Köse/İHA)

