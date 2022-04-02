AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, Osmaniye'deki yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'nin yeni yatırımlarla sadece bir tarım kenti olarak anılmaktan kurtulacağını belirtti.

Durmuşoğlu, AA muhabirine geçen hafta kente gelerek bir dizi açılış ve etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyaretinin kente ayrı bir sinerji kazandırdığını söyledi.

Osmaniye'de tamamlanan ve yapımı süren çok önemli projeler olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, "Osmaniye'miz sadece tarımla anılan bir il. Bundan sonraki süreçte inşallah kentimiz hem tarımı hem de sanayisiyle anılacak bir il olacak. Düziçi ve Sumbas ilçesine kazandırılacak organize sanayi bölgeleri, Toprakkale'ye kazandırılacak metal makine ihtisas sanayi bölgesi ve şu an faaliyette olan Osmaniye ve Kadirli organize sanayi bölgelerinin genişletilmesiyle bu sürecin hızlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Osmaniye'de yürütülen projelere de değinen Durmuşoğlu, Bahçe ilçesinde tamamlanan 135 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, Osmaniye'de 604, Bahçe'de 122, Düziçi'nin Ellek beldesinde 142 ve Kadirli'de de 336 konutluk projelerin devam ettiğini belirtti.

Durmuşoğlu, Düziçi bölgesine Sabunçayı Çatak Barajı projesinin yatırım programına alınması için çalışmaların devam ettiğini, yapımı süren Savrun Barajı'nın da 145 bin dekarlık alanda cazibeli sulama yapılmasına imkan vereceğini söyledi.

Bölgeye yapılacak iniş pisti projesinin belli bir aşamaya geldiğini aktaran Durmuşoğlu, Osmaniye, Kadirli, Sumbas ile Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri arasında yapılması planlanan tren hattı projesinin de hazır olduğunu kaydetti.

-"Osmaniye'miz bir marka şehir olacak"

Kentteki diğer yatırımları da anımsatan Durmuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmaniye'ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Millet Bahçesi projemiz var, o devam ediyor. Karaçay'da bir ıslah projemiz devam etmekte. Düziçi ilçemizde bir teleferik projesi var, o da bitmek üzere, onu da halkımızın hizmetine sunacağız. Kastabala'da kazı çalışmaları devam ediyor. Toprakkale kalesinde restorasyonunun birinci bölümünü bitirdik. Osmaniye'miz bir marka şehir olacak. Şu anda bizim hem yer fıstığımız, hem Kadirli turpumuz hem de Karatepe kilimlerimiz coğrafi işaret belgesi aldı. Bunlara inşallah her geçen gün yenisini ekleyerek Osmaniye'yi daha tanınır, bir marka şehir haline getirmek için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz."