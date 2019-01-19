AK Parti Rize Belediye Başkan Adayları Açıklandı

AK Parti Rize belediye başkan adayları açıklandıRİZE - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rize'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılarak ilçe ve Belde Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Rize belediye başkan adayları açıklandı



RİZE - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rize'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılarak ilçe ve Belde Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatı üzerine Rize'ye gelerek aday tanıtıp toplantısına katıldığını dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanımızın özel talimatı ile onun memleketinde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Burada gösterdiğiniz bu kararlılık, bu coşku 31 Mart seçimlerinin çok büyük bir göstergesidir. Rize kararını vermiş, sadece oy bakımından değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin arkasında olduğunu bugün burada göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı"

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin karşısında olan partilerin vaatleri arasında eskiye dönmek olduğunu sözlerine ekleyen Kurtulmuş, milletin eskiye rağbet etmediğini dile getirerek "Geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde karşımızdaki partileri gördük. Yaptıkları propagandalardan birisi Türkiye'yi eskiye döndürmekti. Yani dediler ki 'Bize oy verin eskiye gidelim, parlamenter sisteme geri dönelim. Cumhurbaşkanını siz seçmeyin biz seçelim' dediler. Önce bu millet onlara dedi ki 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı'. Millet eskiye rağbet etmedi. Kızabilirler CHP'liler ama kızsınlar. Bu millet Cumhurbaşkanını seçtiği sürece, milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisiyle mescidiyle ilgisi olmayan, milletin tarihi ile kökleriyle ilgisi olmayan, milletin düğününde horon edip, milletin ağıtlarında ağıt yakmayan velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen, millet gibi inanmayan hiç kimse ama hiç kimse Cumhurbaşkanı olamayacaktır" dedi.

Rize'nin Adayları Belli Oldu

31 Mart 2019 seçimlerinde Rize Merkez Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin'i daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Merkez'e bağlı Muradiye Belediye Başkan Adayı Musa Süreyya Balcı, Kendirli Belde Belediye Başkan Adayı Aleattin Serdar ve Salarha Belde Belediye Başkan Adayı Hasan Kara'nın ismi ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından, gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıklandı. Açıklanan diğer adaylar ise Ardeşen Belediye Başkan Adayı Avni Kahya, İyidere Belediye Başkan adayı Saffet Mete, Pazar Belediye Başkan adayı Ahmet Basa, Güneysu Belediye Başkan adayı Rıfat Özer, Hemşin Belediye Başkan adayı Halim Kazım Bekar, Fındıklı Belediye Başkan adayı Mustafa Zorlu, Çamlıhemşin Belediye Başkan adayı Osman Haşimoğlu, Derepazarı Belediye Başkan adayı Ahmet Ayhan Yıldız, Çayeli Belediye Başkan adayı Mustafa Baltacı, Kalkandere Belediye Başkan adayı Kenan Yıldırım, İkizdere Belediye Başkan adayı Ali Fuat Yıldırım, Ardeşen'e Bağlı Tunca Belde Belediye Başkan adayı Ahmet Naci Aytemiz, Çayeli'ne bağlı Madenli Belde Belediye Başkan adayı Necip Yazıcı ve Büyükköy Belde Belediye Başkan adayı Hamza Saruhan isimleri oldu.

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