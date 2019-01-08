Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın Konserine Katılmak İstiyor (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın Konserine Katılmak İstiyor (1)

52 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK ve MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın Konserine Katılmak İstiyor (1), System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  AK Parti MKYK ve MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Fazıl Say'ın konser davetine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine katılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın programında bir sıkıntı olmadığı takdirde konsere olumlu karşılık vermeyi düşünüyorlar" dedi. 

Çelik, 31 Ocak perşembe günü AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağı da bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

Fazıl Say, Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, Politika
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