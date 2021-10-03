AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Bartın İl Teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş

Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü

"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor

3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü

BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak