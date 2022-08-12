Tunç 'Dünya ekonomik krizdeyken biz bu yatırımları hiç durdurmadık'

Kaynak: AA

Mehmet Habib Soluk, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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