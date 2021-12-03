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AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı yarın başlıyor - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı yarın başlıyor

03.12.2021 12:47
AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı yarın başlıyor

AK Parti tarafından Türkiye genelinde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı hafta sonu yapılacak.

AK Parti tarafından Türkiye genelinde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı hafta sonu yapılacak.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı, hafta sonu Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde olacak.

Yarın saat 09.00'da açılış programıyla başlayacak toplantıda, konuşmaların ardından saat 10.00'da ilk derse geçilecek, dersler pazar günü saat 15.45'e kadar devam edecek.

İlk gün 6, ikinci gün 4 ders olmak üzere toplam 10 ders yapılacak.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen koordinatörlüğünde ve Türkiye çapında 93 bin aktif teşkilat üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programının Kocaeli etabında milletvekilleri, yedekleriyle birlikte ana kademe, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri yer alacak.

İki gün sürecek ve 10 konuda 1200 teşkilat üyesine eğitim verilecek kampta AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, önceki dönem Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, şair Dursun Ali Erzincanlı, gazeteci yazar Zafer Şahin, televizyon programcısı Serdar Tuncer ile akademisyen yazar Şaban Kızıldağ ders verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti'nin sürekli kendini yenileyen bir parti olduğuna dikkati çekerek, "Şarkılarımızda, sloganlarımızda sürekli olarak daima yeni, daima genç diyoruz. AK Parti, 20 yaşında ama tüm teşkilatımız ilk günkü heyecanla milletimize hizmet ediyor. Eğitim kampımızın çok verimli ve yol gösterici olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı yarın başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Kocaeli ayağı yarın başlıyor - Son Dakika
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