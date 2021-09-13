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AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız. - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız.

13.09.2021 12:35
AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız., System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yasama tatiline girmesi ile birlikte milletvekilleri olarak seçim bölgelerine geldiklerini ifade ederek, "Saha çalışmalarımızda yaptığımız programlarla vatandaşlarımız ve muhtarlarla bir araya geliyoruz.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yasama tatiline girmesi ile birlikte milletvekilleri olarak seçim bölgelerine geldiklerini ifade ederek, "Saha çalışmalarımızda yaptığımız programlarla vatandaşlarımız ve muhtarlarla bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, esnaf, tüccar, belediye ve teşkilatlarımızı ziyaret ederek sorun, talep ve beklentilerini dinliyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında son yerel seçimlerde belediye başkan adayı olan Prof. Dr. Abdulmenaf Turan ve belediye meclis üyeleri ile buluştu. Daha sonra Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap ile ilgili, paydaşlarla bir araya gelen Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan'ın da hazır bulunduğu toplantıda mülk sahipleri istişare ile ederek durum değerlendirmesi yaptı. Program kapsamında Erciş Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Arvas, daha sonra Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiş tarihi Erciş üzümü bağ bozumu etkinliğine katıldı. Gün sonunda sürekli eğitim merkezinde sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantıya katılan Milletvekili Arvas, Başak Eğitim Kültür Geliştirme Derneği, Erciş Beşir Derneği, Erciş Eğitim Kültür Derneği, Erciş İrfan Gençlik Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Karakoyunlu Türkmenler Derneği, Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, Sultan Selahattin Eyyubi Cami Derneği, Erciş İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, Evrensel Hafızlar Derneği, Gümüş Kalemler Eğitim derneği, Pamir Kültür Derneği, Arvasi Cami ve Kur'an Kursu Derneği, Bir Umut Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay, Verenel Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Alperenler Derneği, Ülkü Ocakları, Eğitim Birsen, Diyanetsen, Sefa Vakfı, Van İlim ke Kültür Vakfı, Çınar Vakfı, Türk Eğitimsen, Umut Kervanı Deneği temsilcileri ile biraraya geldi. Yaptıkları faaliyetlerle topluma hizmet amacı güden sivil topluk kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan toplantıda sosyal ve kültürel konularda istişare yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yasama tatiline girmesi ile birlikte AK Parti milletvekilleri olarak seçim bölgelerimize geldik. Saha çalışmalarımızda yaptığımız programlarla vatandaşlarımız ve muhtarlarla bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, esnaf, tüccar, belediye ve teşkilatlarımızı ziyaret ederek sorun, talep ve beklentilerini dinliyoruz. Mahalle, ev ve iş yeri ziyaretleri kapsamında her kapıyı çalıyor, her eli sıkmaya gayret ediyoruz. Van AK Parti milletvekilleri ve il teşkilatı olarak tam saha siyaset anlayışı ile bütün hemşerilerimizin mutluluklarına ve acılarına ortak olmak için çabalıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantılarında Van'ın önceliklilerini belirleyip bunları ilgili Bakanlarımıza iletiyoruz. Bütün bu saha çalışmalarımızı ara ara raporlaştırıp genel merkezimize gönderiyoruz. Ancak yasama tatili sonunda saha çalışmalarımızı ve izlenimlerimizi bir bütün olarak talep, sorun ve beklentileri rapor haline getirerek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, genel merkezimize ve ilgili Bakanlarımıza ayrı ayrı ulaştıracağız. Valimiz, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumları, teşkilatlarımız, muhtar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte taleplerin ve çözümün takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye'nin siyaset tarihinde seçimle AK Parti kadar uzun süre iktidarda kala bilen başka bir siyasi partinin olmadığının altını çizen Arvas, "Aziz milletimiz bu onuru sadece AK Partiye yaşatmış ve layık görmüştür. Siyasette yeni bir çığır açan, milletine hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak buna mazhar olmuştur. 20 yıldır siyaset sahnesinde ülkeyi yönetme şerefine nail olan AK Parti, bugüne kadar Allah rızasını gözeterek, milletin desteğini ve ümmetin duasını kazanarak bu günlere geldi. Bizde derdi ülke ve millet olan kardeşlerimiz ile 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek, AK davamızı taçlandıracağız. Siyaseten elde edilen makamlar milletin emanetidir, bu zamanlar çabuk gelir, geçer. Gelip geçici olan makam da mevki de hiçbir zaman üstünlük sebebi değildir. Dolaysıyla geçen zaman içinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz makamların hakkını vermek için gayret gösterilmeliyiz. Bu hassasiyet bizi yanlış yapmaktan alıkoyar. Memleketin, milletin menfaatlerini gözetmemizi sağlar. Çünkü her şeyin sonunda "Baki kalan bu kubbede sadece hoş bir sedadır" ifadelerine yer verdi. - VAN

AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız.
AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız.

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız. - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Van Milletvekili Arvas, V Milletimize layık olmak için, hizmetten etmekten geri durmayacağız. - Son Dakika
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