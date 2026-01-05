AK Parti Van Üye Sayısı 149 Bine Ulaştı - Son Dakika
AK Parti Van Üye Sayısı 149 Bine Ulaştı

AK Parti Van Üye Sayısı 149 Bine Ulaştı
05.01.2026 16:25
AK Parti Van İl Başkanı Arvas, üye sayısının 149 bine çıktığını açıkladı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti'nin Van'daki üye sayısının 149 bine ulaştığını belirtti.

Arvas, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Ocak 2026'da açıkladığı güncel siyasi parti üye sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade eden Arvas, üye sayısı bakımından Türkiye'nin birinci partisi olduklarını, 2025 yılında 664 binden fazla kişinin AK Parti'ye üye olduğunu dile getirdi.

Van özelinde yürütülen çalışmalara değinen Arvas, il kongresinin ardından sahaya indiklerini bildirerek, "Son 7 aylık süreçte 16 bin 663 yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Böylece Van'daki toplam üye sayımız 149 bine ulaştı." dedi.

Bu rakamla kendilerine verilen üye kotasının yüzde 230 üzerine çıktıklarını vurgulayan Arvas, elde edilen başarının yoğun saha çalışmasının sonucu olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletle iç içe bir siyaset anlayışı benimsediğini kaydeden Arvas, "AK Parti, masa başında değil sahada siyaset yapan, milletin talep ve beklentilerini doğrudan dinleyerek yol haritasını belirleyen bir partidir." dedi.

Kaynak: AA

Abdulahat Arvas, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Van, Son Dakika

