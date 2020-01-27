AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Vezirköprü Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, parti binasında düzenlenen toplantıda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ciddi fay hatlarının Türkiye'den geçtiğinin bilindiğine işaret eden Demircan, "1999 depreminde ülkemiz, yurt dışından yardım almıştı. Bugün kısa sürede ülkemiz kendi imkanlarıyla deprem bölgesinde organize olup müdahale edebiliyor ancak tecrübeden de faydalanmamız lazım. Japonya'da deprem bölgesi ve daha şiddetli depremler oluyor ama oradaki binalar çok fazla etkilenmiyor. Neden? Çünkü binaları depreme dayanıklı yapıyorlar. Biz de bunu yapmalıyız. Bu coğrafyanın deprem gerçeğini unutmayacağız. Binaları depreme dayanıklı yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da bir davanın neferleri olduklarını dile getirerek, "Ülkemizin yarın daha iyi noktaya gelmesi adına gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu davanın bir neferi olarak kendisi ve üç bakanı ile deprem bölgesine geçti. Bölgenin milletvekilleri de orada çalışmaları yakından takip etti. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları bir daha yaşamamak adına çabalıyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise yerel yönetim olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt da faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.