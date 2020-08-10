AK Parti Yalıhüyük İlçe Kongresinde Yusuf Pişkin yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Yalıhüyük İlçe Kongresinde Yusuf Pişkin yeniden seçildi

Pandemi dolayısıyla Yalıhüyük kapalı pazar yerinde gerçekleşen AK Parti Yalıhüyük İlçe Kongresinde, tek aday olarak katılan Yusuf Pişkin güven tazeledi.

Pandemi dolayısıyla Yalıhüyük kapalı pazar yerinde gerçekleşen AK Parti Yalıhüyük İlçe Kongresinde, tek aday olarak katılan Yusuf Pişkin güven tazeledi. Kongrede, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu gözlendi. Kongreye katılan Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Hükümeti'nin 18 yıldır ülkeyi iyi yönettiğini, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadelede dünyada adından söz ettirdiğini ifade etti. Özboyacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da kongrelerin büyük bir coşku ve heyecanla geçtiğini belirterek, ilçede görev yapan ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kongrede, tek aday olarak katılan Yusuf Pişkin güven tazeledi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:41

Kaynak: AA

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