AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu

18.08.2022 23:32
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla "Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı"nı gerçekleştirmek üzere Trabzon'a geldiği belirtildi.

Yılmaz, Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapımı devam eden projelerle ilgili brifing aldı.

Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyet belirterek, Yılmaz'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Yılmaz da Zorluoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzaladı.

Daha sonra Yılmaz, Trabzon'da yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi ve Kadın Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yılmaz, projelerin tamamlandığında Trabzon'a çok yakışacağını ifade etti.

Ziyaretleri sırasında Yılmaz'a, Zorluoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Abdülhamit Özdaş ve ilgililer de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, AK Parti, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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