AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 7. Olağan Kongrede güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Yozgat 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kongrede, ilk günkü gibi heyecan ve coşkuya şahit olduğunu aktaran Bozdağ, "Bir bayram havası var, bir demokrasi şöleni havası var. Bu heyecanı inşallah 2023 seçimlerine kadar devam ettireceğiz. Yeniden daha büyük bir başarıya imza atmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Bütün seçimlerde Yozgat, Türkiye'de rekor seçim başarılarına imza attı. Bu başarılar sizin başarınızdır. Onun için AK Parti seçim başarılarında imzası ve emeği bulunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bozdağ, bugün Türkiye'de güçlü bir AK Parti varsa, bunun bir çok nedeni, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içeresindeki teşkilatlar olduğunu anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolundan gitmeye devam edeceklerini söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan eğer Türkiye'nin lideri, yöneticisi olmasaydı, ne Türkiye'de ne de Yozgat'ta kimsenin aklına şehir hastanesi gelmeyecekti" vurgusu yapan Bozdağ, "Kara treni sökelim diyenlerin aklına hızlı tren gelmezdi. Yozgat'ta üniversite gelmezdi. İHA, SİHA olmazdı. Seçim dışında cumhurbaşkanı arayanlara sandıkta bir kez daha haddini bildireceğiz. Ben bu vesile ile kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar görev yapan başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zamanın ruhuyla hareket eden, siyasetini istişareyle yürüten devlet ve millet adamı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan, inandığı dava uğruna canını feda edecek kadar cesur, yürekli bir liderdir. Recep Tayip Erdoğan milletin adamı, gücünü milletten alan, millet dışında hiçbir güç tanımayan, AK Parti dışında siyasi partilerin de gıpta ile baktığı bir liderdir. Böyle bir lidere davada yol arkadaşı olmak en büyük şeref ve onurdur."

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise, birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat'a hizmet edeceklerini vurguladı.