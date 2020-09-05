AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Katıöz, yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, güven tazeledi.

Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'ndaki kongrede tek liste halinde seçime gidildi.

Yeninden seçilen Fatih Katıöz, partililere teşekkür etti. Katıöz, şöyle konuştu:

"AK Parti büyük projelere imza atmış bir partidir. Bu vizyon ile yola çıkan Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, kentimize büyük projeler kazandırdı. AK Parti belediyeciliği ile bizler bu projelerin sayısını artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kongreye Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ile ilçe belediye başkanları da katıldı.