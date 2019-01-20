Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği Açılış Törenine Katıldı

AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği Açılış Törenine Katıldı

58 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş adamları Derneği açılış törenine katıldıİSTANBUL - 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına hız kazandıran Ömer Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği merkez binasının açılış törenine katıldı.

AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş adamları Derneği açılış törenine katıldı

İSTANBUL - 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına hız kazandıran Ömer Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği merkez binasının açılış törenine katıldı. Açılışta siyaset ve iş dünyasından birçok isim yer aldı.
Zeytinburnu'nda toplumun her kesimine ulaşmak isteyen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği'nin Zeytinburnu'ndaki merkez binasının açılışına katıldı. Arısoy'un yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Elazığlı iş adamları açılışa katılan isimler arasındaydı. Yöresel lezzetlerin ikram edildiği törende AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Arısoy konuşmasında, "1993 yılından beri Zeytinburnu'nda oturan birisi olarak 15 yıllık belediye hizmetinden sonra Allah nasip etti, Kültür ve Turizm müsteşarlığı ve bakan yardımcılığı yaptım. Şimdi bizi var eden ilçemize hizmet etmek üzere cumhur ittifakının adayı olarak huzurlarınızdayım. Bu mekanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çıktığımız yolda dua ve desteklerinizi talep ediyorum" dedi.
Konuşmasında AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'a yer veren AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş, "Uzun yıllar belediyede hizmet etmiş Ömer Arısoy kardeşimiz içimizden biridir. Ben inanıyorum ki, burada bulunan dostlarımızın, kardeşlerimizin, hemşerilerimizin firesiz olarak Cumhur İttifakı'na destek vermek suretiyle Ömer Arısoy kardeşimiz burada bayrağı yeniden alıp Zeytinburnu'nda hizmetlere devam edecektir" diye konuştu.
Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği'ndeki açılışın ardından Midyat Ortaca Derneği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Arısoy daha sonra Zeytinburnu'ndaki Trabzon Of- Hayrat - Yeniköy Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:07 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem İkinci Gol Geldi! Trabzonspor, Medipol Başakşehir Karşısında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:05:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği Açılış Törenine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]