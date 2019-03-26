Ak Partili Belediyecilik Devam Edecek"

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "AK Partili belediyecilik devam edecek ve bu üretme, bu büyüme, Bayburt'a hizmet etme kesintisiz devam edecektir.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "AK Partili belediyecilik devam edecek ve bu üretme, bu büyüme, Bayburt'a hizmet etme kesintisiz devam edecektir." dedi.



Memiş, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, görevde bulunduğu 5 yıllık sürede AK Parti belediyeciliğinden Bayburt'un en iyi şekilde yararlandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın Bayburt'a önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a bakış açısı belli. Kendisi de bunu çok net cümlelerle ifade etmiştir." diye konuştu.



Memiş, Bayburtlular adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt'a katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, Bayburtluların da seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini, AK Parti'ye destekleriyle ifade edeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.



Memiş, şöyle devam etti:



"Bu şehre yapılmasını vadettiğimiz, öne çıkardığımız bütün çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirdik. Peki tam mıdır? Hiçbir şey tam değildir. Yeterli midir? Yeterli değildir. Daha çok şeyler yapılmalı. Yeterli görürsek bana göre bu şehre en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Hiçbir şey yetmez. Çünkü aklınıza ne gelirse imkan dahilindedir, yapılabilir. Bütün bu çalışmalar AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır."



Memiş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de Bayburt halkının bu anlayışı devam ettirme noktasında irade ortaya koymasını isteyerek, şunları kaydetti:



"İnşallah AK Partili belediyecilik devam edecek ve bu üretme, bu büyüme, Bayburt'a hizmet etme kesintisiz devam edecektir. Gelecek arkadaşımız Fatih Yumak daha çok yapsın. Bayburt'a yapılanlarla biz yetinmiyoruz. Yeterli görmek Bayburt'a ciddi bir haksızlık olur. Çünkü Bayburt bunu fazlasıyla hak etti. Gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Bayburt'u bizim zihin dünyamızdaki, gönlümüzdeki yerine taşımamız gerekir."



Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ise AK belediyeciliği bir bayrak yarışı olarak gördüklerini ifade ederek, "Belli bir mesafeyi koşan arkadaşımız elindeki bayrağı bir diğer arkadaşına devrederek daha ilerilere taşınmasına katkı sunuyor. Biz de bu bayrağı Mete Memiş başkanımızdan inşallah alacağız. Halkımız takdir ederse 1 Nisan itibariyle durmaksızın çalışmaya başlayacağız."



Basın açıklamasına, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da katıldı.

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