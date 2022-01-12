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AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır? - Son Dakika

AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?

12.01.2022 19:46
AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan tıp öğrencisi Enes Kara'yla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı malumdur. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, cemaat yurdunda kalırken yaşadığı sıkıntıları anlattığı video çektikten sonra intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YURT DEĞİL ÖĞRENCİ EVİ"

Cahit Özkan, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili, "Enes Kara, maalesef yaşadığı bunalımlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Böylesi acı olaylar üzerinden siyasi çıkar elde etmek doğru değil ve kabulü mümkün değildir. Çok değişik sosyal çevrelerin içerisinde de intiharlar olmuştur. Biz devlet olarak bu noktada gençlerimizin beden ve ruh sağlığı için elimizden gelen seferberliği ortaya koyacağız. Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı malumdur. Ev statüsünde, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu yer; kalmak için o da müdahil olmuş. Yani bakanlığa bağlı bir yurt dediğimiz de zaten bakanlık bütün yurtların yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde maddi ve fiziki standartları taşıyıp taşımadığını inceliyor. Burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin hür iradeleriyle açmış olduğu öğrenci evi olduğunu görüyoruz" dedi.

"UCU NEREYE KADAR VARACAKTIR?"

AK Partili Özkan, cemaat evlerinin denetlenmesine yönelik soru üzerine de " Türkiye, demokratik hukuk devletidir. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde malum olduğu üzere öğrenciler bir araya gelerek eve çıkabilmektedirler. Ancak 'denetim' dediğimiz zaman bir öğrencinin açtığı evi inceleyecek olursak acaba demokratik değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Böylesi bir olayın vahametiyle alelacele karar vermek de demokrasimizle bağdaşmaz" diye konuştu.

"KYK YURDUNA BAŞVURMAMIŞ"

Enes'in KYK yurduna başvurmadığını söyleyen Özkan, "Ailesinin de vermiş olduğu bilgiye göre Enes Kara, hiçbir zaman kredi yurtlar kurumunda kalmak üzere müracaatta bulunmadığını ailesi ifade etmiş ve devletin resmi makamları nezdinde de böyle bir başvurunun olmadığı alınan bilgiler çerçevesinde görülmüştür." ifadelerini kullandı.

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Cahit Özkan, Enes Kara, AK Parti, Cemaat, Kyk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır? - Son Dakika
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