AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası Mehmet Çakır'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çakır için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Çakır'ın yakınları ile Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Mehmet Çakır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.