AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü

24.03.2022 17:40
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası Mehmet Çakır'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası Mehmet Çakır'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Çakır için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Çakır'ın yakınları ile Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Mehmet Çakır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü

YORUMLAR
500
Milletvekili Çakır'ın acı günü Milletvekili Çakır'ın acı günü Ak Parti Genel Sekreteri Şahin: 'AK Parti gençlerin en çok güvendiği, değer ve destek verdiği partidir' Ak Parti Genel Sekreteri Şahin: 'AK Parti gençlerin en çok güvendiği, değer ve destek verdiği partidir'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement