AK Partili Canbey, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesindeki firmaları ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Organize Sanayi bünyesinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'in iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde Yarış Kabin firmasını ziyaret eden Canbey, daha sonra Gençeller, Fer-Çelik ve Sem Mobilya firmalarının yetkililerinden bilgi aldı.

Canbey'e, ziyaretlerde, Balıkesir Sanayi Odası Meclis Başkanı Ergün Birgül ve Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Eğinlioğlu ve Nazmi Yarış eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Canbey, üreten güçlü Türkiye için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Balıkesir'in büyümesi ve gelişmesi için tüm sanayicileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Canbey, "Emekleriyle şehrimizin gelişmesine katkı sağlayan başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm yatırımcılarımıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.