AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Malatya'da - Son Dakika

K Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Battalgazi Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'ya bir takım incelemelerde bulunmak üzere gelen Kaçar'a, belediye binasındaki konferans salonunda Belediye Başkanı Osman Güder tarafından yapılan çalışmalar ile hayata geçirecekleri projelerle ilgili brifing verildi.

Kaçar, burada yaptığı konuşmada AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı bölge toplantıları aracılığıyla belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Belediye meclis üyeleriyle ile birebir görüşerek, belediye başkanlarının çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldıklarını anlatan Kaçar, "Önümüzdeki dönem yol haritamız ile ilgili nasıl katkı verebiliriz? Bunun çalışmasını hep birlikte yürütmekteyiz. Bu kapmanda bundan yaklaşık bir ay önce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ve bir heyet ile birlikte ziyaretimiz olmuştu. Battalgazi Belediyesi ile başlayan Darende Belediyesi ile devam edecek olan ziyaretlerimizde belediye başkanlarımızın çalışmalarını masaya yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güder ise hizmet ve sosyal belediyecilik hizmetlerini gönül belediyeciliği ile birleştirdiklerini aktaran Güder, şöyle devem etti:

"Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru ve planlı yatırımlarımızı ilçemizde buluşturduk. Yatırımlarımızda istişare kültürüne büyük önem verdik. Özellikle Cumhuriyet döneminden bu güne baktığımız zaman en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı."

Brifingde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ile partinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri hazır bulundu.