AK Partili Katırcıoğlu HDP'yi, dağa kaçırılan çocuklarla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Katırcıoğlu HDP'yi, dağa kaçırılan çocuklarla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi Açıklaması

20.11.2020 13:23
AK Partili Katırcıoğlu HDP'yi, dağa kaçırılan çocuklarla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi Açıklaması, System.String[]

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerine işaret ederek, "Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin, bu...

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerine işaret ederek, "Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin, bu çocuklarla ilgili hiçbir önerge vermediğini üzülerek görüyoruz. Adeta üç maymunu oynuyorlar." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatarak, Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, denetleme faaliyetlerini TBMM çatısı altında yakından takip ettiklerini söyledi.

Komisyon tarafından saha ziyaretlerinin yanı sıra çocuk alanında hizmet veren kamu kurumu yetkilileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile çocuk temsilcilerinin yakından dinlendiğini anlatan Katırcıoğlu, "Geleceğimiz ile iletişim kurmalıyız." diye konuştu.

Çocuk Hakları Alt Komisyonunun pandemi süreci de dahil olmak üzere 8 toplantı, ulusal ve uluslararası toplantılar, saha inceleme ziyaretleri şeklinde, 13 ayda 13 program gerçekleştirdiğini bildiren Katırcıoğlu, "Süreç içerisinde ayrıca çocuk işçiliğini konu alarak, Şanlıurfa ve Ordu'ya yurt içi inceleme ziyaretlerini yaptık. Bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. En kısa zamanda çocuk işçiliğiyle ilgili ara raporumuzu hazırlayarak, ana komisyonumuzda gündeme taşıyıp, beraber tartışacağız. Bu raporu yayınlayacağız." bilgisini paylaştı.

Katırcıoğlu, çocukların eğitiminin, komisyonun temel çalışma alanlarından biri olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı EBA uzaktan eğitim sistemini komisyon olarak yerinde incelediklerini bildirdi.

EBA sistemi üzerinden 100 bin canlı ders ile 2 milyon çocuğun video konferans ile ders aldığını anımsatan Katırcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler aracılığıyla 10 gün içerisinde 30 bin tabletin öğrencilere dağıtılacağını dile getirdi. Katırcıoğlu, 500 bin tabletin de yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edileceğini, komisyonun bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Heyeti Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın raportörlüğünde hazırlanan "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar Raporu"na işaret eden Katırcıoğlu, "Avrupa'nın geçmişine baktığımızda insana yaklaşımını çok rahat görebiliyoruz. Avrupa'nın sessizliğini de geçmişine bakarak, çok rahat anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HDP yöneticileri, 'PKK terör örgütü değildir' diyecek kadar terör örgütünün kölesi"

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele içinde olduğunun altını çizen Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız, toplamda 316 çocuk dağa kaçırılmıştır. Kız çocuklarının, tecavüze uğradığı, hamile kaldığında da infaz edildiğini ve aileleri ile tehdit edildiğini artık çok net biliyoruz. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerinde bir yılda 20 çocuk ailesine kavuştu. 3 Eylül 2019 günü bir aile ile başlayan bu eylem, şimdi 141 ailenin katılımıyla sürmektedir. Bu masum ve insani direnişin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin, bu çocuklarla ilgili hiçbir önerge vermediğini ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Adeta üç maymunu oynuyorlar."

HDP yöneticilerinin "PKK terör örgütü değildir" diyecek kadar, terör örgütünün kölesi olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan annelere, HDP'li kadın milletvekilin hakaretlerini hatırlattı ve bunun HDP'nin karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Katırcıoğlu, çocukların her türlü imkandan, fırsattan eşit ve adil şekilde yararlanması için çalışmaya devam edeceklerini, çocukların şiddete, ihmal ve istismara uğramasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çocukların, yeryüzünün çiçekleri ve insanların umudu olduğunu kaydeden Katırcıoğlu, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yeryüzünün çiçeklerini birlikte yeşertmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, AK Parti, Çocuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Katırcıoğlu HDP'yi, dağa kaçırılan çocuklarla ilgili sessiz kalmakla eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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