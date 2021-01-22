AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş
22.01.2021 12:50
AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun "Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş" şeklinde paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'de Donald Trump'ın yerine gelen Joe Biden hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
"BIRUKİ AŞİRETİNDEMİŞ"
Biden'ın Kürt olduğunu öne süren Miroğlu, "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş" ifadelerini kullandı.
İşte Miroğlu'nun o paylaşımı;
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