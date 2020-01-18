AK Partili Öz'den, Şırnak'taki belediyelere destek ziyareti - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Şırnak merkez ve bağlı belde belediyelerini ziyaret etti.

Öz, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve teşkilat mensuplarıyla belediye başkanlarıyla görüştü, fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra AK Parti Silopi İlçe Başkanlığına geçen Öz, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak'ta 15 belediye kazanan AK Parti'nin çok büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade eden Öz, başarının teşkilatın her kademesi ve belediye başkan adaylarının özverili çalışmalarının sonucunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Genel merkez olarak bundan sonra belediye başkanlarının yapacağı tüm güzel hizmetlerde onların yanında ve destekçileri olacaklarını kaydeden Öz, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın gelişmesi ve daha da güzelleşmesi için tüm gücümüzle burada olmaya devam edeceğiz. Şırnak seçimlerinin kazananı, millet olmuştur. Yerel seçim sonuçlarıyla, Şırnaklı hemşehrilerimiz, HDP'nin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını da ortaya koymuştur."

Öz ve beraberindekiler daha sonra terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu İlyas Bağater'in İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de ailesine taziye ziyaretinde bulundu.