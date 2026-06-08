AK Partili vekilin "camide Dünya Kupası" programı müftülükten veto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili vekilin "camide Dünya Kupası" programı müftülükten veto

AK Partili vekilin "camide Dünya Kupası" programı müftülükten veto
08.06.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin başkanı olduğu dernek tarafından organize edilen ve cami içinde dev ekranda Dünya Kupası maçı izlenmesini öngören program, İlçe Müftülüğü'nün müdahalesiyle iptal edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camii'nde yapılması planlanan sıra dışı bir etkinlik, müftülük engeline takıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Ali İnci'nin öncülüğünde hazırlanan program, tartışmaları da beraberinde getirdi.

SABAH NAMAZI, KAHVALTI VE DEV EKRANDA MAÇ

Edinilen bilgilere göre; gençleri camiye teşvik etmek amacıyla 14 Haziran tarihinde bir "gençlik buluşması" planlandı. Organizasyon kapsamında, sabah namazının kılınmasının ardından cemaate kahvaltı ikram edilecek ve akabinde cami içerisine kurulacak dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı izlenecekti.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: İPTAL EDİLDİ

Camide maç izleme davetinin duyulmasının ardından Hendek İlçe Müftülüğü harekete geçerek duruma müdahale etti. Etkinliğin müftülükle bir bağlantısı olmadığını belirten Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam, yayınladığı resmi yazıyla organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.

AK Partili vekilin

Müftü Sağlam'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde gençlik buluşmaları adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik, Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim."

AK Partili vekilin

Dünya Kupası, Milletvekili, Ali İnci, AK Parti, Sakarya, Futbol, Güncel, Gündem, Hendek, Dünya, Cami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gündem AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti 5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 14:03:11. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili vekilin "camide Dünya Kupası" programı müftülükten veto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.