AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı - Son Dakika
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı

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AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video çalışması yayımlandı.

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video çalışması, ‘Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır’ kampanyası çerçevesinde AK Parti’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

TÜRKİYE’NİN SON 25 YILI BİR ÇOCUĞUN BÜYÜME HİKAYESİ İLE BİRLİKTE ANLATILDI

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre; çalışmada, AK Parti’nin 2001 yılında başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye’nin son 25 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm, bir çocuğun büyüme hikayesi ile birlikte anlatılıyor.

Geçmişten bugüne uzanan görüntülerle; eser ve hizmet siyaseti, ulaştırmadan teknolojiye, enerjiden büyük altyapı yatırımlarına uzanan kalkınma hamleleri ile Türkiye’nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içerisinde buluşturuldu.

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR" MESAJI

Bir neslin büyümesine eşlik eden çeyrek asırlık Türkiye hikayesini merkeze alan film; AK Parti’nin milletle birlikte yürüdüğü 25 yılı hatırlatırken, bu birikim ve tecrübeyle Türkiye’nin geleceğe hazır olduğu mesajını taşıyor. 

AK Parti, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı - Son Dakika
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