Akademi buluşmalarında ikinci dönem başlıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi ile Edebiyat ve Yazı Akademisi'nin ikinci dönemi başlıyor.



Türkiye'nin önde gelen yazar, şair ve düşünürlerinin katıldığı akademiler, ikinci dönemde de yine aynı hızla devam edecek. Bursalıların büyük bir heyecanla beklediği akademilerde önemli isimler üç ay boyunca Tayyare Kültür Merkezi'nde konferans verecek. İlk programı 14 Şubat Cuma günü başlayacak olan Bursa Düşünce Akademisi'ne bu dönem; Dr. Savaş Ş. Barkçin, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Prof. Dr. Kasım Küçükalp, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. M. Uğur Derman, Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Mahmut Kanık, Prof. Dr. Yümni Sezen, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Prof. Dr. Rıdvan Şentürk konuşmacı olacak katılacak.



İlk programı 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi'ne bu dönem Necip Tosun, Prof. Dr. Mertol Tulum, Celal Fedai, Hakan Şarkdemir, Mevlana İdris Zengin, Enver Gülşen, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Senail Özkan, Dursun Çiçek, Prof. Dr. Durali Yılmaz konuşmacı olarak katılacak. - BURSA